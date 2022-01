Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Zidane... Le Qatar en passe de boucler un nouveau coup légendaire ?

Publié le 1 janvier 2022 à 7h00 par B.C.

L’été dernier, le PSG a frappé très fort en mettant la main sur Lionel Messi, mais le Qatar pourrait prochainement boucler un autre gros coup, en s’attachant les services de Zinedine Zidane. C’est en tout cas ce qu’estime le journaliste Daniel Riolo.

Tout proche de prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement quitté la Catalogne l’été dernier pour rejoindre le PSG. Une opération magistrale que peu de monde avait imaginée quelques mois auparavant, à l’exception de Daniel Riolo. Le 4 décembre 2020, le journaliste de RMC Sport annonçait en effet que l’Argentin allait rejoindre le Paris Saint-Germain lorsque son contrat arrivera à terme : « Je peux dire là, on est entre nous, que Messi sera au PSG l’année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG. » Une sortie qui avait suscité moqueries et critiques contre Daniel Riolo, qui avait finalement eu raison. Et à en croire le principal concerné, c’est désormais Zinedine Zidane qui pourrait rejoindre le club de la capitale.

Après Messi, Daniel Riolo annonce Zinedine Zidane au PSG