Mercato - PSG : Voilà les concurrents de Leonardo pour Ndombele !

Publié le 21 janvier 2022 à 15h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’est plus que jamais lancé à la poursuite de Tanguy Ndombele, Leonardo va devoir affronter une rude concurrence pour le milieu de terrain français de Tottenham.

Le PSG s’active en coulisses pour Tanguy Ndombele ! Bien déterminé à attirer le milieu de terrain de 25 ans dans ses rangs avant la fin du mercato hivernal, d’autant que ce dernier a été mis de côté par Antonio Conte à Tottenham, Leonardo met tout en œuvre pour tenter de concrétiser le dossier. À en croire les dernières révélations, le directeur sportif du PSG ferait tout son possible pour convaincre les Spurs de procéder à un échange afin de pouvoir récupérer Ndombele, mais il est n’est pas seul sur le coup…

Naples, l’AS Rome… Du monde sur Ndombele !