Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fonce sur un attaquant brésilien !

Publié le 7 avril 2022 à 23h15 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2022 à 23h17

Désireux de densifier son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Richarlison.

Alors que Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi pourraient quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, Leonardo cherche activement leurs successeurs. Le PSG aimerait attirer des stars comme Erling Haaland et Robert Lewandowski mais d’autres joueurs évoluant dans des plus petites équipes sont également ciblés. Si Antony semble être, à ce niveau, l’une des priorités parisiennes, l’un de ses compatriotes susciterait également l’intérêt du club de la capitale.

Le PSG s’intéresse à Richarlison