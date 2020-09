Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une menace colossale pour Camavinga ?

Publié le 12 septembre 2020 à 8h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid et le PSG pourraient se retrouver à la lutte l'an prochain pour Eduardo Camavinga, les Merengue partiraient confiants grâce à la présence de Zinedine Zidane dans leurs rangs.

En une saison chez les professionnels, Eduardo Camavinga semble déjà faire l'unanimité. Le nouvel international français brille sous les couleurs du Stade Rennais, et cela ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Comme vous l'a révélé le 10 Sport en mai dernier, le PSG et le Real Madrid sont très attentifs à la situation du milieu de 17 ans. D'après AS , Zinedine Zidane suivrait Eduardo Camavinga depuis de longs mois, au point que son arrivée serait l'une des priorités du prochain mercato estival. Et pour parvenir à ses fins, Florentino Pérez compte bien se servir de Zinedine Zidane.

Le Real Madrid compte sur Zidane pour Camavinga