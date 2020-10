Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est refroidi pour ce grand nom !

Publié le 13 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, David Alaba pourrait finalement échapper à Leonardo et prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Explications.

En quête d’un nouveau défenseur central cet été avec le départ de Thiago Silva, le PSG a multiplié les pistes à cet effet (Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar, Lucas Hernandez…), et David Alaba faisait partie des options étudiées par Leonardo. Le joueur autrichien du Bayern Munich, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec le club allemand, a longtemps été annoncé sur le départ. Mais la tendance semble finalement s’inverser pour Alaba, qui pourrait échapper au PSG dans les prochains mois.

« Je me sens très bien à Munich »