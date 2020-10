Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert bouclé grâce à… Rudi Garcia !

Publié le 13 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement transféré au Bayern Munich, Bouna Sarr doit cette montée en puissance grâce à sa reconversion au poste de latéral droit. Et l’ancien joueur de l’OM n’a pas manqué de rendre hommage à Rudi Garcia.

« Je vais l'appeler tout à l'heure pour le féliciter si c'est le cas. Je suis content pour lui. C'est un excellent joueur et un homme de qualité. Je l'avais au au téléphone quand il avait été "home jacké". C'est une excellente nouvelle pour lui. C'est bien », avait confié Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, après avoir appris le transfert de Bouna Sarr de l’OM vers le Bayern Munich en fin de mercato estival, pour 10M€. Il faut dire que c’est lui, lorsqu’il entrainait le club phocéen, qui avait repositionné Sarr au poste de latéral droit alors qu’il était initialement milieu offensif. Et l’ancien joueur de l’OM n’a pas oublié Rudi Garcia.

« Grâce à lui si je suis au Bayern »