Bayern Munich : Bouna Sarr rend hommage à Rudi Garcia

Publié le 12 octobre 2020 à 15h40 par La rédaction mis à jour le 12 octobre 2020 à 15h42

Très actif le dernier jour du mercato, le Bayern Munich a notamment recruté Bouna Sarr. Et l'ancien Marseillais a reconnu l'importance de Rudi Garcia dans ce transfert.