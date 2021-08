Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour le transfert de Paul Pogba !

Publié le 2 août 2021 à 22h15 par La rédaction

Désormais, Paul Pogba semble être la grande priorité de Leonardo. Cependant, Manchester United n'a pas l'intention de faciliter les affaires du PSG.

Si Paul Pogba sort d'une saison compliquée en club (26 matches 3 buts et 3 passes décisives en championnat), le milieu de terrain français continue néanmoins à intéresser les plus grands clubs européens. La Juventus et le Real Madrid le suivraient avec attention en vue d'une arrivée libre en 2022, mais c'est bien le PSG qui semble le plus prompt sur le dossier. A un an de la fin de son contrat, voir Pogba quitter Manchester United semble tout à fait plausible.

Manchester United ne veut pas brader Pogba