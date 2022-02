Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a connu un échec de taille cet hiver !

Publié le 6 février 2022 à 19h30 par B.C. mis à jour le 6 février 2022 à 19h37

Poussé vers la sortie, Layvin Kurzawa a été annoncé dans de nombreux clubs durant le mercato hivernal. Finalement, le PSG n’est pas parvenu à se séparer de son latéral gauche, qui a notamment été proposé au LOSC comme l’a expliqué ce dimanche Olivier Létang.

Cet hiver, la priorité du PSG était claire : dégraisser. Leonardo a tenté de se séparer de plusieurs indésirables et est parvenu à trouver une porte de sortie à Sergio Rico et Rafinha, prêtés respectivement à Majorque et à la Real Sociedad, mais le directeur sportif du PSG a eu beaucoup moins de réussite avec Layvin Kurzawa. Pourtant, le départ du latéral gauche était l’une des priorités du club de la capitale, lui qui n’a disputé qu’une rencontre depuis le début de la saison. Hormis une brève apparition de 9 minutes lors du Trophée des Champions face au LOSC le 1 août dernier, Layvin Kurzawa n’a pas été utilisé par Mauricio Pochettino, faisant de lui un candidat naturel à un départ en janvier. Néanmoins, le PSG n’est pas parvenu à ses fins.

Le LOSC a refusé Kurzawa