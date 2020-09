Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le meilleur allié de Leonardo et du PSG... c'est lui !

12 septembre 2020

Fali Ramadani, célèbre agent de joueurs, pourrait bien boucler deux très gros coups pour le Paris Saint-Germain.

Il manque moins d’un mois à la fin du mercato et Leonardo a bouclé un dossier chaud, sur trois. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois servi en Serie A, en signant Alessandro Florenzi. Ce dernier ne rentrait plus dans les plans de Paulo Fonseca à l’AS Roma et sortait d’un prêt peu concluant, au FC Valence. Désormais, Leonardo doit se consacrer totalement à la résolution des autres problèmes du PSG. Nous vous parlons depuis plusieurs mois sur le10sport.com de l’intention de Leonardo de recruter un milieu de terrain. Selon nos informations Sergej Milinkovic-Savic reste la priorité, mais les dirigeants de la Lazio se montrent durs en négociation. Ainsi, d’autres pistes ont été activées par le PSG. Le 27 avril dernier nous vous parlions notamment de Fabian Ruiz, milieu du Napoli.

Fabian Ruiz, trop cher pour le PSG ?

Très performant lors de sa première saison en Serie A, Fabian Ruiz l’a été moins lors de sa deuxième. Il a d’ailleurs notamment perdu sa place de titulaire, même si l’arrivée de Gennaro Gattuso semble avoir changé les choses. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le Napoli ne s’opposerait pas à un départ de Fabian Ruiz. Il faudra toutefois débourser une grosse somme, puisque le président Aurelio De Laurentiis réclamerait pas moins de 70M€ ! Une belle somme, sachant que Leonardo, en plus d’un milieu de terrain, souhaiterait recruter un défenseur pour pallier le départ de Thiago Silva du Paris Saint-Germain.

Ramadani pourrait tout arranger, mais...