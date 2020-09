Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Koulibaly relancé par un échange ? La réponse !

Publié le 11 septembre 2020 à 23h15 par H.K.

Alors que Kalidou Koulibaly semble avoir trouvé un accord pour rejoindre Manchester City, les négociations entre Naples et les Skyblues semblent au point mort, alors que le PSG resterait toujours à l’affût. Cependant, un échange pourrait bien relancer ce dossier…

Le dossier Kalidou Koulibaly pourrait bien être relancé. Alors que l’international sénégalais aurait déjà trouvé un accord avec Manchester City pour rejoindre la Premier League depuis plusieurs semaines, les négociations entre Naples et les Skyblues patinent, les deux clubs ne parvenant pas à se mettre d’accord sur les termes de ce transfert. Leonardo resterait toujours à l’affût dans ce dossier, lui qui semble toujours à la recherche d’un successeur à Thiago Silva en défense centrale. Cependant, un échange pourrait bien relancer totalement le dossier Koulibaly du côté de Manchester City…

Un échange Zinchenko - Koulibaly envisagé ?