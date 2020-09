Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour Longoria avec Thauvin ?

Publié le 12 septembre 2020 à 19h15 par A.C.

Un club étranger aurait jeté l’éponge pour Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille.

L’avenir de Florian Thauvin est des plus flous. Il est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain et, si L’Équipe a récemment annoncé que Pablo Longoria souhaiterait lui proposer une prolongation, une vente de Thauvin pourrait faire le plus grand bien aux caisses du club. Surtout qu’il ne manque pas de courtisans ! Récemment, Gianluca Di Marzio a annoncé que le Bayer Leverkusen a décidé d’activer la piste menant à la star de l’OM, notamment pour compenser les départs de Kai Havertz et Kevin Volland. En Italie, Thauvin a également une belle cote.

L’Atalatanta a d’autres cibles que Thauvin