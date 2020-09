Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Thauvin risque de se corser pour Eyraud...

Publié le 7 septembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Florian Thauvin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec l’OM. Mais le champion du monde tricolore pourrait bien quitter la cité phocéenne avant cette date butoir. Explications.

Auteur d’un but et de deux passes décisives face à Brest lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-2), Florian Thauvin a démontré qu’il serait très précieux cette saison, lui qui a manqué la quasi totalité du précédent exercice en raison de blessure. Le champion du monde tricolore dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2021 avec l’OM. Bien qu’il soit déterminé à disputer la saison avec le club phocéen, cela pourrait être sa dernière. Comme L’Équipe l’a récemment fait savoir, aucune offre concrète de prolongation ne lui aurait été soumise. Et dans le même temps, un courtisan serait susceptible de pimenter cette opération.

Le Bayer Leverkusen pour relancer le dossier Thauvin

En plus de l’Atalanta ou encore de Valence, le Bayer Leverkusen s’intéresserait de près à la situation de Florian Thauvin. En effet, Kai Havertz et Kevin Volland ont respectivement rejoints Chelsea et l’AS Monaco, incitant Peter Bosz à réclamer du nouveau dans son secteur offensif. L’entraîneur du Bayer Leverkusen serait enclin à l’idée de recruter Thauvin. Au sein du club allemand, le Français serait susceptible de remplacer Leon Bailey sur le départ et d’y retrouver un compatriote en la personne de Moussa Diaby. Reste à savoir désormais ce qu’il adviendra de Thauvin.