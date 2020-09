Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL repousse une offre de 17M€ !

Publié le 12 septembre 2020 à 15h22 par La rédaction mis à jour le 12 septembre 2020 à 15h23

Alors que l'Olympique Lyonnais cherche à dégraisser d'ici le 5 octobre, les Gones ne feront toutefois pas n'importe quoi et viennent de refuser 17M€ pour Bertrand Traoré.