Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Erling Haaland totalement relancé ?

Publié le 21 avril 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Manchester City serait en pole pour recruter Erling Haaland, mais ne serait pas encore parvenu à trouver un accord. Les autres équipes intéressées garderaient espoir dans ce dossier.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Erling Haaland reste la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Mais en l'absence de réponse de l'international français, le club parisien ne peut avancer dans ce dossier. Aujourd'hui, le PSG serait distancé par plusieurs équipes, et notamment par Manchester City. Selon The Daily Mail et The Athletic , la formation de Pep Guardiola serait en négociations avancées avec Haaland, prêt à rejoindre l'ancien club de son père.

Rien n'est fait dans le dossier Haaland

Même s'il confirme que les discussions entre Manchester City et Erling Haaland vont dans le bons sens, Fabrizio Romano précise que les deux parties n'ont pas encore réussi à trouver un accord total. Le club anglais continue de discuter avec l'entourage du joueur, mais doit se méfier de la concurrence. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone auraient une longueur de retard, mais espéreraient encore recruter Haaland. Méfiance donc...