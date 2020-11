Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger n’est pas loin pour Tuchel...

Publié le 5 novembre 2020 à 17h30 par A.C.

Après la défaite face au RB Leipzig (2-1) en Ligue des Champions, la position de Thomas Tuchel semble plus que jamais fragilisée.

Il est l’entraineur qui mené le Paris Saint-Germain le plus loin possible en Ligue des Champions, mais Thomas Tuchel est tout de même énormément critiqué depuis le début de la saison et sa position s’est grandement fragilisé au fil des mois. Tout a commencé avec une sortie très critique à l’encontre du mercato de Leonardo. La réponse du directeur sportif du PSG ne s’est pas faite attendre... et elle a été plus que sèche. « On n'a pas aimé la déclaration » a lancé Leonardo. « Le club n'a pas aimé et, personnellement, je n'ai pas aimé ». Depuis, Tuchel et Leonardo s’opposent sur quasiment tout et la gestion du cas de Marquinhos et de Danilo Pereira ne semble être qu’un dernier pied de nez du coach du PSG, à son directeur sportif. Cette guerre intestine pourrait probablement déboucher au final sur un départ de Tuchel, dont le contrat avec le PSG court jusqu’en juin prochain.

Tuchel pas en danger, mais...

Doit-on donc s’attendre à voir le Paris Saint-Germain changer d’entrainer au cours des prochaines semaines ? Pour RMC Sport , le danger ne serait pas imminent. D’après les informations de la radio Thomas Tuchel ne serait pas officiellement sur le départ et la trêve internationale, va permettre à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi de se pencher sur la question. La position de Tuchel semble être plus que critique, puisque RMC Sport parle de relation glaciale avec Leonardo, d’une communication jugée hasardeuse de la part des dirigeants, ainsi que des incompréhensions sur le dossier Marquinhos/Danilo Pereira. Pourtant, comme l’ensemble des clubs européens, le PSG traverse une période très délicate au niveau économique, avec un manque à gagner de 200M€. Pour RMC Sport cela suffirait à éloigner le danger pour Tuchel, qui ne serait donc pas sur un siège éjectable, mais qui soulèverait tout de même énormément de questions en interne.

