Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce du PSG pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 19 novembre 2020 à 21h15 par T.M.

En discussion pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG veut ainsi dissiper la menace d’un départ. Dans la capitale, on saurait d’ailleurs d’où vient le danger.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui au PSG, la question du moment est de savoir s’il le sera encore la saison prochaine. En effet, bien que le Français soit sous contrat jusqu’en 2022, un départ à l’occasion du mercato estival fait de plus en plus parler. Envoyé avec insistance au Real Madrid, le champion du monde est toutefois actuellement en discussion avec sa direction pour prolonger son bail. Un moyen d’éloigner le danger. D’ailleurs, comme l’explique L’Equipe , face aux certains avancées dans ces échanges avec Mbappé, le PSG estimerait pouvoir arriver à ses fins.

Le Real ou l’Angleterre pour Mbappé