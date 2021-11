Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour cette grosse opération !

Publié le 8 novembre 2021 à 3h45 par T.M.

Ces derniers mois, il a souvent été question d’un échange entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Une opération qui n’a finalement jamais vu le jour. Et pour cause…

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Cela fait maintenant plusieurs saisons que Florentino Pérez tente de recruter le Français et il a encore essayé cet été, se cassant toutefois les dents sur l’intransigeance du PSG. Néanmoins, il aurait y avoir une ouverture à exploiter pour le Real Madrid puisque du côté du Parc des Princes, Leonardo n’aurait pas dit non à une opération entre Mbappé et Vinicius Jr, qui est aujourd’hui en pleine réussite sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Jamais une option pour le Real Madrid !

Le PSG aurait donc bien aimé récupérer Vinicius Jr en échange de Kylian Mbappé. Une option qui n’aurait toutefois jamais été envisagée par le Real Madrid. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, la direction merengue n’aurait à aucun moment pensé à un tel échange entre le Français et le Brésilien. Et finalement, d’ici quelques mois, Mbappé et Vinicius Jr pourraient être associés au Real Madrid…