Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace grandit pour Moise Kean !

Publié le 5 avril 2021 à 23h15 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Arrivé en toute fin du dernier mercato estival, Moise Kean semble impressionner tout le monde au Paris Saint-Germain. L’Italien a en effet profité des nombreuses absences de Mauro Icardi pour se faire une place au soleil et désormais, il semble être le favori de Leonardo. Plusieurs assurent que ce dernier fait tout son possible pour le retenir au PSG, quitte à devoir sacrifier Icardi, acheté il n’y a même pas un an. Pourtant, le PSG ne semble pas être le seul club souhaitant arracher Kean à Everton.

La Juventus travaille toujours dans l’ombre