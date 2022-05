Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait être imité par Angel Di Maria !

Publié le 15 mai 2022 à 1h45 par Axel Cornic

Tous les deux en fin de contrat, Kylian Mbappé et Angel Di Maria pourraient quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain et semblent déjà savoir quand ils annonceront leur décision.

Dans seulement quelques semaines, le Paris Saint-Germain pourrait perdre gros. Si nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation est toujours possible, Kylian Mbappé s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat et certains expliquent qu’il pourrait annoncer son départ dès ce dimanche, avec la cérémonie des Trophées UNFP. Pourtant, dans l’entourage de la star française on assure que la volonté serait d’attendre au moins jusqu’au 21 ami prochain, date de la dernière journée de Ligue 1 et donc fin de la saison du PSG. Il n’est pas le seul à vouloir dévoiler son avenir à ce moment-là...

Di Maria ne dira rien avant le 21 mai