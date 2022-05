Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez peut craindre le pire pour cet indésirable d’Ancelotti !

Publié le 15 mai 2022 à 0h30 par Axel Cornic

Actuellement prêté à l’AC Milan, Brahim Diaz pourrait bien voir son avenir se décider dans les prochains jours, alors qu’un retour au Real Madrid est toujours possible.

La presse espagnole aborde en long et en large le mercato stellaire que souhaiterait orchestrer Florentino Pérez cet été. Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG approche de son terme, est bien sur le grand objectif estival du Real Madrid, qui aurait déjà bouclé l’arrivée d’Antonio Rüdiger. D’autres gros noms devraient débarquer, puisque Carlo Ancelotti aimerait avoir des renforts au milieu de terrain, pour faire souffler Toni Kroos et Luka Modric la saison prochaine. Pour cela des joueurs devront quitter le club et en Espagne on parle notamment de Marco Asensio, Isco ou encore Mariano Diaz et Luka Jovic, qui pourraient renflouer les caisses du Real Madrid.

Brahim Diaz gardé seulement en cas de Scudetto