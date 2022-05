Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi annonce du très lourd pour l’un de ses cracks !

Publié le 15 mai 2022 à 1h30 par La rédaction

Déjà très important durant sa première saison en tant que professionnel au FC Barcelone, Nico Gonzalez est un joueur d’avenir selon Xavi.

Malgré la saison compliquée traversée par le FC Barcelone, il y a quand même quelques satisfactions, et Nico Gonzalez est l’une d’entre elles. Intégré au groupe professionnel au début de cette campagne, l’Espagnol s’est d’ores et déjà imposé comme un élément très important du système de Xavi. En effet, le joueur de 20 ans a participé à 37 des 51 matchs disputés par le Barça, et pourrait bien être l’un des grands acteurs du renouveau catalan, comme l’a expliqué Xavi.

« C'est un joueur du présent et de l'avenir »