Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme promesse faite à Milinkovic-Savic ?

Publié le 15 mai 2022 à 1h15 par Axel Cornic

Actuellement à la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être l’un des gros coups du PSG, où Leonardo avait déjà essayé de le recruter par le passé.

Cet été, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain devrait totalement changer. Plusieurs éléments comme Leandro Paredes et Ander Herrera sont poussés vers la sortie et Leonardo semble déterminé à frapper au moins deux très gros coups. Les pistes chaudes du moment seraient au nombre de deux, puisque le directeur sportif du PSG aurait lancé les grandes manœuvres pour Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine dans seulement quelques semaines. L’autre piste de Leonardo mènerait à Sergej Milinkovic-Savic, qui en 2020 avait été tout proche d’un transfert au PSG... avant que la crise du Covid-19 ne vienne tout remettre en question.

Lotito a promis un transfert au clan Milinkovic-Savic