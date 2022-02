Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour Mauricio Pochettino !

Publié le 5 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Largement pointé du doigt pour ses résultats à la tête du PSG et le visage peu reluisant affiché par le club de la capitale, Mauricio Pochettino devrait bel et bien prendre la porte l’été prochain comme l’a confirmé un journaliste de L’Equipe.

Alors que l’ombre de Zinedine Zidane ne cesse de planer au-dessus du PSG depuis plusieurs semaines, conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, Mauricio Pochettino se trouve dans la ligne de mire du Qatar. En cause : le visage globalement décevant affiché par le club de la capitale cette saison, et l’élimination concédée lundi en Coupe de France contre l’OGC Nice. Pochettino se retrouve donc menacé au PSG, et le journaliste Damien Degorre l’a confirmé au micro de L’Equipe du Soir.

« Très peu de chances qu’il reste à la tête du PSG »