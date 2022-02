Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle confirmation tombe pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 4 février 2022 à 14h15 par A.M.

Journaliste de L'Equipe, Damien Degorre confirme la tendance actuelle au sujet de l'avenir de Mauricio Pochettino qui ne devrait plus être sur le banc du PSG la saison prochaine.

Entre Mauricio Pochettino et le PSG, le point de non-retour semble avoir été atteint. C'est clairement la tendance des derniers jours. Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait déjà en exclusivité que l'avenir du technicien argentin n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Et entre temps, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire même. En effet, le PSG ne progresse pas et Mauricio Pochettino semble avoir toujours autant envie de rejoindre la Premier League où Manchester United l'attend à bras ouverts. D'ailleurs, pour Damien Degorre, journaliste de L'Equipe , le futur de l'ancien manager de Tottenham ne fait plus aucun doute.

«Il y a très peu de chances qu’il soit à la tête du PSG à la fin de la saison»