Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre dans le feuilleton Sergio Ramos ?

Publié le 2 juillet 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Libre après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos serait tout proche de rejoindre le PSG. Mais malgré des discussions avancées avec le club parisien, son entourage n'exclut aucune piste pour son avenir.

« On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. (Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ?) On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » confiait Nasser Al-Khelaïfi le 7 juin dernier dans les colonnes de L’Equipe. Et le président du PSG est passé des paroles aux actes. Le club parisien a officialisé l’arrivée de sa première recrue estivale, Georginio Wijnaldum, qui arrive libre après son départ de Liverpool. Dans les prochains jours, le PSG devrait également annoncer l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, en provenance du Milan AC, mais aussi d’Achraf Hakimi. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, la formation française est parvenue à doubler Chelsea dans ce dossier et a trouvé un accord total avec l’international marocain, mais aussi avec l’Inter. A un an de la Coupe du monde organisée au Qatar, le PSG n’a pas fini ses emplettes et chercherait un défenseur central. La priorité se nomme Sergio Ramos.

Aucun accord entre Sergio Ramos et le PSG

Libre depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos recherche une nouvelle équipe, à 35 ans. Et ces dernières heures, le joueur espagnol se serait rapproché considérablement du PSG. Comme indiqué par Goal , les deux parties n’ont pas trouvé d’accord contrairement à ce qui avait été annoncé par plusieurs médias. Les deux parties continuent de négocier et le frère du joueur, René Ramos, se serait rendu à Paris ce jeudi afin de tenter de parvenir à un terrain d’entente. Les discussions se poursuivent et progressent « de manière positive ». Le clan du joueur espagnol aurait prévu de rencontrer dans les prochains jours les responsables du PSG afin de faire un nouveau point et tenter de boucler le deal. Une chose est sûre, Sergio Ramos n’a pas l’intention de raccrocher les crampons et rechercherait une formation de premier ordre capable de remporter la Ligue des champions l’année prochaine. Un objectif clair affiché aussi par les dirigeants parisiens.

L'entourage de Sergio Ramos ne ferme pas la porte à la Premier League