Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce coup à 0€ !

Publié le 9 mars 2021 à 0h15 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit, Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A.

Avec Alessandro Florenzi, le Paris Saint-Germain tient un bon latéral droit. Mais Leonardo souhaite encore plus renforcer ce poste, n’ayant vraisemblablement pas confiance en Colin Dagba. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, comme Hector Bellerin d’Arsenal. Mais encore une fois, Leonardo pourrait se tourner vers la Serie A pour renforcer le PSG ! Il lorgnerait en effet Elseid Hysaj, dont le contrat avec le Napoli se termine dans seulement quelques mois.

Entre Hysaj et le Napoli, c’est fini