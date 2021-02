Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça devient tendu avec Kylian Mbappé !

Publié le 19 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite Kylian Mbappé, le PSG aurait déjà fait parvenir depuis un bon moment une nouvelle offre contractuelle à l’attaquant français. Mais il attend toujours sa réponse…

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait Kylian Mbappé mardi soir après son triplé XXL face au FC Barcelone (4-1) au sujet de son avenir au PSG. L’attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2022, laisse donc planer un gros doute quant à une éventuelle prolongation. Pourtant, Leonardo lui a déjà formuler une proposition…

Mbappé laisse le PSG dans l’attente

Comme l’a annoncé RMC Sport jeudi, le PSG aurait déjà fait parvenir depuis maintenant plusieurs semaines une offre de prolongation de contrat de quatre ans à Kylian Mbappé, mais l’ancien Monégasque n’aurait pas donné suite. Une situation très floue qui pourrait fort logiquement commencer à tendre la direction du PSG, qui souhaite désormais y voir plus clair dans ce dossier.