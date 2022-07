Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Christophe Galtier a prévu d'énormes changements avec le mercato

Publié le 12 juillet 2022 à 8h30 par Jules Kutos-Bertin

A peine arrivés au PSG, Christophe Galtier et Luis Campos ont lancé leur révolution. Côté mercato, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca, deux des grands objectifs du Portugais, sont proches du club de la capitale et pourraient débarquer cette semaine. Galtier espère les emmener au Japon où il partira avec un groupe réduit, laissant de côté au moins 7 ou 8 joueurs.

C’est l’été du renouveau au PSG. L’an dernier, le club de la capitale a vécu une saison très frustrante sur tous les plans. Au niveau sportif, le 10ème titre de champion de France obtenu sans briller n’a pas refermé la plaie de l’élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions. Un maigre bilan qui a scellé le sort de Mauricio Pochettino mais aussi de Leonardo. Pour les remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a fait confiance à Luis Campos et Christophe Galtier. Un choix moins « bling-bling » comme il aime le dire, qui confirme que le PSG veut passer un cap.

Milan Skriniar proche du PSG

Et cela se voit sur le mercato. Un an après avoir recruté Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos, le PSG se lance sur des dossiers moins clinquants, du moins sur le papier. Milan Skriniar est l’un des grands objectifs du « nouveau PSG ». Paris serait proche d’un accord avec l’Inter Milan pour l’international slovaque qui sera libre de tout contrat dans une saison révèle Le Parisien . Une information confirmée par RMC . Malgré les exigences du club intériste, Luis Campos devrait prochainement conclure l’affaire.

Scamacca attendu cette semaine

Même son de cloche pour Gianluigi Scamacca. A 23 ans, le talent de Sassuolo a fait le tour en Serie A et le PSG le tente. Toujours selon RMC , l’international italien pourrait débarquer dès cette semaine dans la capitale française, une aubaine pour Christophe Galtier qui aimerait s’appuyer sur un groupe complet au plus vite. Surtout que le PSG s’envolera dimanche pour un stage d’une dizaine de jours au Japon.

Les cadres de l'effectif du PSG savaient depuis fin mai que Christophe Galtier allait devenir leur entraîneur. (Le Parisien) pic.twitter.com/rysmOEkxFQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 11, 2022

Au moins 7 ou 8 joueurs sur le carreau, dont Kurzawa