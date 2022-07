Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça avance pour ce gros transfert à 70M€

Publié le 28 juillet 2022 à 13h30 par La rédaction

C'est le feuilleton qui anime le mercato du PSG depuis l'ouverture de la fenêtre des transferts estivale. Milan Skriniar, défenseur de l'Inter Milan, est la priorité absolue de Luis Campos au poste de défenseur central. Mais l'Inter se montre très gourmand, refroidissant ainsi les intentions des dirigeants parisiens. Alors, où en est concrètement le dossier Skriniar ?

Luis Campos se démène depuis le début du mercato pour renforcer l'équipe de Christophe Galtier. Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Renato Sanches va rejoindre la capitale comme vous l'a révélé le 10sport.com. Le dénouement est proche puisqu'un accord total est tout proche d'être trouvé. Mais le directeur sportif du PSG ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et continue d'explorer d'autres pistes. Notamment en défense centrale où un nom revient avec insistance depuis le début de ce mercato. Il s'agit de Milan Skriniar, titulaire indiscutable à l'Inter et priorité absolue de Campos. Cependant, le dossier traîne, car le PSG se heurte aux exigences des Nerazzurri .

Une rencontre Al-Khelaïfi-Inter a eu lieu

Christophe Galtier attend des renforts en défense, dont un qui pourrait totalement changer le visage de son équipe. Le Slovaque Milan Skriniar est sur les tablettes du PSG depuis l'arrivée de Luis Campos. L'intérêt du club de la capitale se concrétise de plus en plus. Mercredi, la presse italienne révélait un déplacement du président parisien à Londres afin de s'entretenir avec un ambassadeur de l'Inter Milan pour discuter du transfert de Milan Skriniar. Foot Mercato confirme les informations de la presse transalpine en ajoutant qu'aucun accord n'a été trouvé, mais que les discussions seraient en bonne voie. Les deux clubs sont confiants et espèrent parvenir à un accord dans les jours à venir. Une décision qui ne va pas plaire à son coach.

Simone Inzaghi veut garder Skriniar

Le coach de l'Inter Milan souhaite conserver l'un des tauliers de sa défense. Milan Skriniar symbolise la solidité de l'Inter. C'est pour cela que Simone Inzaghi ne souhaite pas le voir partir. Avec l'aide de son staff, ils font le forcing pour empêcher le départ du Slovaque, mais ce n'est pas de l'avis de tout le monde... Le Corriere dello Sport révèle que le président Steven Zhang espère une grosse vente de l'un de ses joueurs afin de clôturer le mercato avec un excédent compris entre 60 et 80M€. Une offre de 70M€ ferait donc céder l'Inter Milan. Paris doit désormais dégraisser un maximum pour espérer finaliser la venue du collègue d'Alessandro Bastoni.

« Il incarne l'esprit de l'Inter »