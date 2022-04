Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue XXL du Qatar sur le point de claquer la porte ? La réponse

Publié le 19 avril 2022 à 13h30 par Dan Marciano

En Italie, le Milan AC regretterait déjà le départ de Gianluigi Donnarumma. Mais le portier devrait bien rester de longues années au PSG comme l'a laissé entendre Mauricio Pochettino ce dimanche.

Mauricio Pochettino doit faire face à un véritable casse-tête cette saison. L'entraîneur du PSG doit, sans cesse, faire un choix entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, titulaire indiscutable saison dernière. Durant les premiers mois, le technicien argentin ne semblait pas vouloir établir de hiérarchie, offrant du temps de jeu aux deux portiers. Mais depuis quelques semaines, le portier italien semble avoir pris l'avantage sur son concurrent. Donnarumma était titulaire lors du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, mais aussi lors des quatre dernières rencontres de championnat. Débarrassé, selon toute vraisemblance, de la concurrence de Keylor Navas, le gardien pourrait faire l'unanimité grâce à ses performances sur le terrain, mais c'est loin d'être le cas. L'ancien du Milan AC enchaîne les prestations décevantes et les bourdes. Face à l'OM dimanche dernier, Donnarumma est fautif sur l'action qui mène au but marseillais. Une erreur, qui aurait pu coûter cher au PSG. Arrivé cet été dans la capitale, le champion d'Europe avec la Squadra Azzura n'a pas encore montré son meilleur niveau. Son utilisation par Mauricio Pochettino agite les débats en Italie et certains imaginent déjà un retour en Serie A.

Un retour en Italie relève de l'utopie

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma a pris la décision de quitter son club lors du dernier mercato estival pour tenter l'aventure à l'étranger. Une décision incompréhensible pour bon nombre d'observateurs. En rejoignant le PSG et entrant en concurrence avec Keylor Navas, le portier s'est évidemment compliqué la tâche. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport il y a quelques jours, le gardien serait loin d'être heureux en France. Un ressenti partagé par le Milan AC, qui rêverait d'un retour. Selon L'Equipe , certains au sein de la formation milanaise imaginent Donnarumma revêtir le maillot de son club formateur. Mais à en croire la presse italienne, une arrivée au sein de l'équipe rossonera paraît improbable, que ce soit d'un point de vue financier, ou d'un point de vue sportif. Mike Maignan ayant pris la relève avec succès. De toute façon, le PSG ne semble pas enclin à vouloir se séparer de l'une de ses recrues stars.

« Donnarumma ? C’est bien pour le club et pour l’avenir »