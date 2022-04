Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est déjà vendue pour l’avenir de Donnarumma !

Publié le 19 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait l’objet de certains rumeurs évoquant un possible retour au Milan AC l’été prochain, Gianluigi Donnarumma représente bien l’avenir du PSG comme l’a clairement indiqué Mauricio Pochettino.

Dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a été fautif sur l’unique but encaissé par le PSG face à l’OM (2-1), ce qui remet donc une nouvelle fois en question le niveau du gardien italien. Un contexte forcément pesant pour Donnarumma, d’autant que L’Equipe a annoncé samedi dans ses colonnes qu’il pourrait envisager de quitter le PSG pour retourner au Milan AC en fin de saison. Mais au micro de Prime Video dimanche après la rencontre, Mauricio Pochettino a affiché un discours clair sur l’avenir de son gardien italien au PSG.

« Donnarumma, c’est bien pour l’avenir du club »