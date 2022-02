Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino déjà menacé pour son avenir ? La réponse !

Publié le 1 février 2022 à 16h15 par D.M.

Battu par l'OGC Nice en huitième de finale de Coupe de France, Mauricio Pochettino ne serait pas menacé à très court terme. Mais une défaite face au Real Madrid pourrait sceller le sort du technicien argentin.

Terrible désillusion pour le PSG ! Double tenant du titre, le club parisien a été éliminé dès les huitièmes de finale de Coupe de France par l’OGC Nice aux tirs au but (0-0, 6-5). Une nouvelle contreperformance pour l’équipe, mais surtout pour Mauricio Pochettino, loin de faire l’unanimité en interne. Comme révélé par le 10Sport.com en exclusivité, le technicien argentin commence à perdre la confiance de ses dirigeants, qui rêvent toujours de Zinédine Zidane.

Pas de départ à très court terme, mais...