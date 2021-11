Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar totalement berné par un joueur du Real Madrid ?

Publié le 12 novembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Ferland Mendy n'aurait jamais envisagé de quitter le Real Madrid et aurait utilisé l'intérêt du PSG pour obtenir une prolongation de contrat.

Les dirigeants du PSG et du Real Madrid ont longuement discuté lors du mois d’août, notamment du cas Kylian Mbappé. Désireux de mettre la main sur le natif de Bondy, Florentino Perez avait transmis plusieurs offre et avait fait savoir qu'il était prêt à monter jusqu'à 200M€. Le joueur français souhaitait rejoindre le club espagnol, mais a été bloqué par Nasser Al-Khelaïfi. « J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité » a confié le champion du monde 2018 dans un entretien accordé à L’Equipe en octobre dernier. Mais les deux formations devraient prochainement reprendre les discussions dans ce dossier puisque Mbappé sera libre de négocier avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier. Un départ serait loin d’être exclu, puisque l’ailier refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG. « Depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d’une prolongation, vu que j’ai dit que je voulais partir. Rester à Paris ? On en est loin puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas’ » avait-il admis lors de ce long entretien accordé au quotidien sportif. Alors qu’il pourrait perdre Mbappé dans les prochains mois, le club de la capitale pourrait se venger en piochant au Real Madrid. Selon les informations d’ El Nacional , Leonardo surveillerait la situation de Karim Benzema, mais aussi d’un autre international français.

Ferland Mendy a utilisé l'intérêt du PSG