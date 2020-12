Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane bientôt entraîneur ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Mourad Boudjellal rêve de faire venir Zinedine Zidane au poste d’entraîneur s’il parvient à boucler le rachat de l’OM, ce scénario semble de moins en moins envisageable pour l’avenir… Explications.

Début décembre, dans les colonnes du Parisien , Mourad Boudjellal affichait très clairement son envie de nommer Zinedine Zidane sur le banc de l’OM : « La première chose, c'est d'aller me coucher et dormir devant la porte de Zidane. Je ferai tout pour le convaincre de venir. Je pourrais peut-être l'avoir à l'usure… A moins qu'il me donne un coup de boule (rires). Mais de toute façon, il faut tenter de réunir ces deux histoires : Marseille et Zidane. Un président de l'OM se doit d'essayer ». L’ancien patron du RC Toulon, qui pilote une offre de rachat de l’OM depuis plusieurs mois pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi, rêve donc de faire venir Zidane. Mais pour plusieurs raisons, ce scénario paraît de plus en plus improbable…

Le rêve Zidane s’éloigne pour l’OM ?

Première raison, et non des moindres, la situation de Zinedine Zidane s’est clairement améliorée au sein du Real Madrid. Menacé il y a encore peu de temps, l’entraîneur français vient d’enchainer une belle série de trois victoires consécutives, et comme l’a annoncé le journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano, Zidane serait hors de danger dans l’immédiat. De plus, l’opération rachat de l’OM semble trop compliquée à boucler pour Mourad Boudjellal puisque Frank McCourt refuserait catégoriquement de vendre le club. En clair, il paraît hautement improbable de pouvoir imaginer Zinedine Zidane à court ou moyen terme sur le banc de l’OM.