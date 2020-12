Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup est possible en attaque !

Publié le 16 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone alors que son contrat avec l’OL prendra fin en juin prochain, Memphis Depay continue de se montrer très flou sur son avenir. Et un départ semble donc clairement envisageable pour l’attaquant hollandais.

Passé tout proche d’un départ de l’OL pour le FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay avait finalement décidé de rester au sein du club rhodanien malgré un contrat qui arrivera à son terme en juin prochain. Et en plus du Barça qui envisagerait toujours de le recruter, le PSG se serait désormais mêlé à la course et envisagerait d’attirer Depay pour 0€ à l’été 2021. Et ces deux prétendants ont de bonnes raisons d’y croire pour l’attaquant de l’OL…

« Le futur, nous verrons bien… »