OM : Un tacle de Mandanda envers le projet McCourt ?

Publié le 16 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Gardien emblématique de l’OM pendant quatorze saisons, Steve Madanda a finalement décidé de quitter le club phocéen durant le mercato estival en raison de son temps de jeu qui a considérablement diminué. Désormais à Rennes, le gardien tricolore n’a pas manqué de lancer une pique à peine masquée envers son ancien club.

C’est un fait, Steve Mandanda (37 ans) restera l’un des gardiens légendaires de l’histoire de l’OM où a passé la quasi intégralité de sa carrière avant de partir cet été. N’acceptant plus d’être relégué au statut de doublure de luxe derrière Pau Lopez, Mandanda a finalement résilié son contrat avec l’OM pour s’engager avec le Stade Rennais.

« Être dans un endroit où on se sent important, où on prend du plaisir »

Interrogé en conférence de presse, Mandanda a évoqué son départ de l’OM avec un tacle adressé à son ancien club : « Est-ce que je suis venu à Rennes pour jouer et disputer la Coupe du Monde ? Non c’était avant tout dans l’optique de prendre du plaisir et d’être sur le terrain. D’être dans un endroit où on se sent important et où je joue, où on prend du plaisir. Ce sont les choses qui m’ont amené à venir ici », a-t-il confié.

Des comptes à régler ?

Une manière pour Mandanda de rappeler à quel son temps de jeu avait fondu la saison passée à l’OM, sous les ordres de Jorge Sampaoli.