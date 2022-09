Foot - Mercato - OM

OM : Longoria réalise un miracle sur le mercato

Publié le 15 septembre 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM s'est très massivement renforcé en attirant pas moins de 12 nouveaux joueurs, sans compter les options d'achat levées. Une situation qui a poussé Frank McCourt à réclamer des ventes afin de compenser ces transferts. Et bien que Pablo Longoria ait été moins actif dans ce domaine, les départs de plusieurs gros salaires a du soulager les finances du club phocéen.

Durant le mercato estival, Pablo Longoria a une nouvelle fois impressionné par sa capacité à recruter. Et pour cause, 12 nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Amine Harit et Eric Bailly. Le tout sans compter les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Arkadiusz Milik et Cengiz Under, toutes levées cet été. Au total, l'OM aura donc déboursé quasiment 75,4M€ sur le mercato.

McCourt réclame des départs

Par conséquent, afin d'équilibrer ses comptes, l'OM espérait vendre. C'est en tout cas ce que Frank McCourt avait réclamé à Pablo Longoria qui n'a pas entièrement répondu aux attentes puisque le club phocéen a récupéré un peu moins de 18M€ grâce aux ventes de Luan Peres vers Fenerbahçe, Duje Caleta-Car à Southampton et Lucas Perrin, dont l'option d'achat a été levée par Strasbourg.

Longoria a réussi à alléger la masse salariale

Néanmoins, Pablo Longoria a réussi une autre opération importante à savoir alléger la masse salariale. En effet, l'OM s'est séparé de ses deux plus gros salaires cet été à savoir Arkadiusz Milik, prêté avec option d'achat à la Juventus, et Cédric Bakambu dont le contrat a été résilié afin qu'il rejoigne l'Olympiakos. Les deux attaquants touchaient environ 400 000€ bruts par mois, ce qui permet à l'OM de réaliser une énorme économie sur sa masse salariale, sans oublier le départ de Steve Mandanda en début de mercato. Par conséquent, à défaut de vendre, Pablo Longoria a tout de même réussi à équilibrer les comptes qui seront encore soulagé du départ de Kevin Strootman en fin de saison prochaine.