Mercato - OM : Un départ est réclamé en direct !

Le ménage est en cours à l'OM. Fraîchement arrivé sur le banc marseillais, Roberto de Zerbi a décidé de se passer des services de Samuel Gigot, Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Pau Lopez. Il n'est pas impossible de voir Amine Harit rejoindre ce groupe des bannis. Pour certains, l'international marocain est en fin de cycle.

L’OM va se montrer actif durant ce mois d’août, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. « Faire partir des joueurs, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est donc bien de faire partir des mecs comme (Ismaïla) Sarr ou (Iliman) Ndiaye. Après dans la charrette, il va y avoir (Jordan) Veretout, parce qu'il est dans la dernière année de contrat. La porte sera ouverte aussi pour (Azzedine) Ounahi et (Amine) Harit» a confié Daniel Riolo.

La fin pour Harti ?

Journaliste pour Actu Marseille, Jérémy Attali estime que l’OM devrait très vite trouver une porte de sortie à Amine Harit. « C’est un joueur qui pour moi n’a aucune stat, maintenant il y a un nouveau projet, un nouveau style de jeu. Il est très fort au milieu mais dès qu’il approche de la surface c’est un peu maladroit. Parfois il y a des joueurs avec qui on est injuste, on les a trop vu on veut plus les voir et là c’est mon cas. Il s’est beaucoup investi mais j’ai plus trop envie de le voir Harit » a-t-il confié sur le plateau de Football Club Marseille.

Un club russe a contacté l'OM

Selon Attali, Harit a les qualités pour évoluer dans plusieurs clubs de haut niveau. « C’est un mec qui est fait pour être titulaire quelque part, il a le niveau pour être titulaire dans des clubs juste en dessous du top. Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte ça, surtout si c’est Carboni 19 ans qui est titulaire » a-t-il déclaré. Récemment, le Zénith Saint-Petersbourg serait venu aux renseignements, mais Harit serait réticent à rejoindre la Russie cet été.