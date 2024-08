Mercato - OM : Solution trouvée pour cet indésirable de De Zerbi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Pau Lopez, un départ à Côme était bien engagé il y a quelques semaines. Mais voilà que cette opération est tombée à l'eau pour le portier de l'OM toujours à Marseille donc. Néanmoins, l'Espagnol est toujours en instance de départ, mais encore faut-il trouver un point de chute. Une solution existerait pour se séparer de Pau Lopez.

Ayant déjà bouclé 6 renforts lors de ce mercato estival, l'OM s'apprête à accueillir deux recrues, deux gardiens : Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Deux transferts qui devraient enfin débloquer le départ de Pau Lopez. Alors que l'Espagnol avait vu son transfert vers Côme capoter au dernier moment, son départ de l'OM ne serait que partie remise.

Direction l'Espagne ?

Indésirable à l'OM, Pau Lopez doit se trouver un nouveau club. Où pourrait alors rebondir l'Espagnol après l'échec de son départ à Côme ? Ce jeudi, La Provence donne un élément de réponse en ce qui concerne le prochain club de Pau Lopez. Ainsi, pour cela, il faudrait regarder du côté de l'Espagne, où plusieurs clubs se seraient renseignés.

Un loft des indésirables à vider

Du côté de l'OM, on ne compte plus sur Pau Lopez et c'est pour cela qu'il a été intégré au loft des indésirables. L'Espagnol n'est d'ailleurs pas le seul dans cette situation à Marseille. En effet, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Ulisses Garcia ou encore Jordan Veretout sont eux aussi priés de faire leurs valises cet été.