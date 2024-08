Mercato - OM : Son plan machiavélique pour un contrat en or dévoilé ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Chancel Mbemba expirera le 30 juin 2025 à l’OM. Toutefois, le désormais ex taulier de la défense marseillaise, au vu de son déclassement en réserve cet été, ne voudrait visiblement pas l’honorer. De par son attitude déplacée en interne, Mbemba pourrait être licencié. Selon La Provence, c’est ce que le défenseur congolais espérerait afin de rejoindre Al-Shabab et d’y signer un contrat mirobolant…

Chancel Mbemba, souffle sa 30ème bougie ce jeudi 8 août, et pourrait bien avoir imaginé une autre ambiance en ce jour de célébration. Mais la réalité est qu’il s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone de Pablo Longoria. Et ce, en raison d’actes qui sont propres à sa volonté et remontent à l’hiver dernier avec un « mais tu es qui toi » adressé à Eugène Koshelev, team manager de l’OM, qui ne serait pas passé auprès du président de l’Olympique de Marseille.

Mbemba, une histoire de doigts d’honneur qui va mal finir ?

Depuis, Chancel Mbemba n’aurait pas eu une attitude irréprochable en dehors des terrains et semble avoir récidivé samedi dernier dans le cadre d’un match amical de l’équipe réserve dans laquelle il a été reversé cet été puisqu’il n’entrerait pas dans les plans du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Mbemba aurait, au terme d’un échange houleux avec Ali Zarrak, adjoint du conseiller sportif Medhi Benatia et responsable de la réserve, adressé un doigt d’honneur à Zarrak et un autre à Pablo Longoria.

Mbemba veut être viré pour accepter le pont d’or d’Al-Shabab

Pablo Longoria fulminerait en interne et aurait convoqué Chancel Mbemba à un entretien disciplinaire. Selon plusieurs sources contactées par La Provence, le défenseur congolais aurait pour objectif d’être licencié par ses supérieurs hiérarchiques dans l’optique de débarquer libre à Al-Shabab, pensionnaire de Saudi Pro League, qui lui offrirait un contrat en or si, et seulement si, Mbemba venait à disposer du statut d’agent libre. Reste à savoir si le comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria agira comme Chancel Mbemba l’entend et l’attend…