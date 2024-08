Mercato : Surprise, une pluie de sanctions va tomber pour un joueur de l’OM ?

Thomas Bourseau

Chancel Mbemba (30 ans) est dos au mur. Bien qu’il semble mettre la pression sur l’OM pour être licencié et s’en aller libre de tout contrat pour signer un bail en or à Al-Shabab, le Congolais ne verra pas le championnat saoudien si un transfert n’est pas convenu. D’ailleurs, l’OM lui préparerait un programme salé en terme de sanctions économiques au fil de la saison à venir avec une relégation définitive au sein de l’équipe réserve.

Entre Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille, l’amour n’aura duré que deux ans visiblement. Arrivé libre de tout contrat de Porto à l’été 2022, le défenseur central congolais qui fête son 30ème anniversaire ce jeudi 8 août s’en serait pris à Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia et responsable de l’équipe réserve de l’OM, en lui adressant un doigt d’honneur pour clore une altercation concernant sa convocation à un match de la réserve du club selon La Provence.

Mercato : Les joueurs de l'OM se rebellent contre Longoria https://t.co/W4o0nhws80 pic.twitter.com/yalX3XX5W6 — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Mbemba connaît la condition pour son départ à Al-Shabab

Une attitude qui ne serait pas du tout passée auprès de Pablo Longoria. Le président avait déjà peu goûté son manque de respect envers le team manager du club Eugène Koshelev à l’hiver dernier lorsqu’il lui avait asséné un « Mais tu es qui toi ? » au téléphone. Et alors que Chancel Mbemba chercherait à se faire licencier dans l’optique de signer un contrat mirobolant en Arabie saoudite à Al-Shabab, qui ne lui offrirait ledit contrat qu’en cas de statut d’agent libre, le comité de direction de l’OM refuserait catégoriquement de lui accorder ce plaisir.

À un an de l’expiration du contrat de Mbemba, l’Olympique de Marseille aurait la ferme intention de renflouer ses caisses en le vendant. La recrue estivale de 2022 ne pourra rejoindre Al-Shabab que par le biais d’un transfert à en croire La Provence.

«Comme ça, on aura une équipe ambitieuse pour monter en National 2»

D’ailleurs, si jamais Chancel Mbemba continuait de repousser les offres de transfert dont il fait l’objet, l’OM déciderait de le laisser en équipe réserve où il a été relégué avec d’autres joueurs devenus indésirables aux yeux de l’entraîneur Roberto De Zerbi et ce… pour l’intégralité de la saison à venir qui sera sa dernière au vu de son contrat. La Provence révèle d’ailleurs qu’en coulisses, on ironiserait sur la situation avec la déclaration suivante. « Comme ça, on aura une équipe ambitieuse pour monter en National 2 ».

L’équipe réserve entraînée par Jean-Pierre Papin pourrait dans ce cas de figure précis avec très fière allure avec le reste des « lofteurs » que sont Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. De plus, l’OM lui concocterait plusieurs sanctions à nature financière…