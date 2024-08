Mercato - OM : Un ancien du PSG dans le viseur ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A moins d'une semaine de la fin du mercato, l'OM est loin d'avoir terminé ses opérations, à tel point que de nouvelles pistes apparaissent tout récemment dans les médias. En effet, Yacine Adli, milieu défensif à l'AC Milan, serait dans les petits papiers des Phocéens. Le club regorge encore de surprises et une chose est sûre, les choses pourraient changer jusqu'à la dernière minute du mercato.

L'OM a déjà beaucoup recruté cet été et ce n'est sûrement pas fini. Pablo Longoria a encore quelques idées pour peaufiner son recrutement et le club pourrait se tourner vers Yacine Adli, milieu défensif de 24 ans, formé au PSG. Le Français a fait ses dents au Milan AC dernièrement et il pourrait connaître une nouvelle aventure, et ce malgré les nombreuses arrivées à Marseille.

Mercato : Un transfert se prépare à l’OM, une condition est fixée https://t.co/mb3VDORCR4 pic.twitter.com/6HzCLw5o94 — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Nouvelle piste activée

Pas forcément dans les plans de l'OM, Yacine Adli fait partie des joueurs surveillés par le club en ce moment, comme le rapporte Foot Mercato. L'ancien international espoir français a été recruté par l'AC Milan après son passage chez les Girondins de Bordeaux. En débutant sa carrière au PSG, où il n'a joué qu'un match avec l'effectif professionnel, on plaçait beaucoup d'espoirs pour la suite de sa carrière. En tout cas son nom sort pour la première fois sur le mercato de l'OM cet été. Il est estimé à 15M€ à l'heure actuelle.

L'OM sans limites

Habile sur le mercato depuis des semaines, l'OM pourrait bien recruter Yacine Adli, ce qui permettrait de compenser le départ de Jordan Veretout, si toutefois une solution est trouvée pour le lofteur. Malgré les nombreuses arrivées, le club ne reculerait pas devant cette nouvelle recrue. Adli est sous contrat avec le club italien jusqu'en 2026 avec qui il a disputé 33 matches la saison dernière toutes compétitions confondues.