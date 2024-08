Mercato - OM : Deux surprises préparées par le duo Longoria-Benatia ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours en quête d’un attaquant pour compenser la blessure de Faris Moumbagna, les prochains transferts de l’OM semblent être conditionnés à des ventes. En cas de départ de Bamo Meïté, Kiliann Sildillia pourrait alors arriver, et si Azzedine Ounahi et Amine Harit s’en vont, Pablo Longoria et Medhi Benatia tiendraient déjà leurs remplaçants.

« Il reste encore deux ou trois choses à faire. » Présent en conférence vendredi, à deux jours de la réception du Stade de Reims, Roberto De Zerbi a fait un premier petit bilan du mercato estival de l’OM. Satisfait du travail effectué, le technicien italien peut désormais compter sur Jonathan Rowe (21 ans), dont l’arrivée en provenance de Norwich City a été officialisée dans la journée et qui a pris part à son premier entraînement. La dixième recrue estivale de Marseille, et peut-être pas la dernière.

Maupay toujours ciblé, Sildillia en cas de départ de Meïté

Comme indiqué par La Provence, l’OM pense toujours à Neal Maupay (28 ans, Everton) afin de remplacer Faris Moumbagna, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le week-end dernier à Brest. Un départ de Bamo Meïté (22 ans) dans les derniers jours du mercato pourrait provoquer l’arrivée de Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg), tandis que les dirigeants marseillais sont également à l’écoute des offres pour Azzedine Ounahi (24 ans) et Amine Harit (27 ans).

L’OM a déjà les remplaçants d’Harit et Ounahi

Selon La Provence, l’OM tiendrait déjà les remplaçants des deux internationaux marocains, si ces derniers venaient à s’en aller. En effet, un récupérateur et un relayeur seraient dans le viseur de Pablo Longoria et Medhi Benatia. L’un d’eux évoluerait en Italie, chez un cador de Serie A. Interrogé sur Amine Harit et s’il pouvait être perturbé par les rumeurs autour de son avenir, Roberto De Zerbi n’a pas totalement fermé la porte vendredi face à la presse : « Les joueurs sérieux travaillent au mieux, peu importe s'ils restent. Amine est très sérieux, il s'entraîne bien et joue très bien. Il a bien joué à Brest, même s'il n'a pas marqué. Je m'attends à ce qu'il marque des buts et fasse des passes décisives. »