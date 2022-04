Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba reçoit un énorme avertissement pour son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Cet été, William Saliba pourrait bien revenir à Arsenal. Toutefois, William Gallas a tenu à prévenir l’actuel joueur de l’OM à ce sujet.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Les Phocéens ne disposant pas d’option d’achat, conserver l’international français pourrait être complexe. Dans le même temps, les Gunners pourraient enfin décider de donner une chance à Saliba, qui n’est jamais entré dans les plans à Londres depuis sa signature. Pour autant, c’est d’abord une place sur le banc de touche qui pourrait attendre le joueur de Jorge Sampaoli.

« Il doit être prêt à accepter d'être sur le banc »