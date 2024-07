Mercato - OM : Payet s’en va, «ça a été un choc» pour le vestiaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, sous les ordres d'Igor Tudor, Dimitri Payet était devenu un simple remplaçant à l'OM. Malgré son statut au sein du club phocéen, l'international français a vécu un calvaire sur la Canebière. Cela s'est alors soldé par un départ de Payet. Plus dans les plans de l'OM, celui qui est aujourd'hui au Brésil a fait ses valises. De quoi ébranler le vestiaire olympien.

Joueur de l'OM de 2013 à 2015 puis de 2017 à 2023, Dimitri Payet restera dans l'histoire du club phocéen. En effet, le Réunionais a connu les plus belles heures de sa carrière sous le maillot olympien, sauf sa dernière saison à Marseille. Sous les ordres d'Igor Tudor, ça a été très compliqué pour Payet, qui a dû faire avec un temps de jeu limité. Et même si l'entraîneur croate a fini par s'en aller, du côté de l'OM, on ne comptait plus sur le désormais ex-numéro 10 olympien, à qui on a montré la porte de sortie l'été dernier.

« Ça a été un choc pour nous »

C'est ainsi à la surprise générale que Dimitri Payet a quitté l'OM. Un départ qui a même surpris ses ex-coéquipiers au sein du club phocéen. En effet, dans un entretien accordé à Carré, Matteo Guendouzi raconte à propos du cas Payet : « J’ai compris le départ de Payet ? Ça a été un choc pour nous aussi en tant que joueur. Dim, c’était quelqu’un d’important dans le vestiaire, c’était le capitaine de l’équipe. Personnellement et pas mal d’autres joueurs, on avait une très belle relation avec lui, au-delà su sportif. On se voyait beaucoup en dehors. C’était un peu difficile pour nous ».

« Il est plus heureux en jouant qu’en restant sur un banc »

Parti de l'OM, Dimitri Payet s'est relancé au Brésil, ayant retrouvé des couleurs avec Vasco de Gama. De quoi faire plaisir à Matteo Guendouzi : « Je pense que pour lui, c’était la meilleure décision à ce moment-là. Malheureusement, sous Igor Tudor, il a très peu joué et Dim, c’est un mec qui a besoin de jouer. Il est plus heureux en jouant qu’en restant sur un banc. Là je suis heureux de le voir épanoui au Brésil, je suis heureux pour lui ».