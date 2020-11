Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un précieux conseil pour Thauvin !

Publié le 17 novembre 2020 à 1h00 par D.M.

Ancien entraîneur de l’OM, Franck Passi a évoqué l’avenir de Florian Thauvin. Le joueur voit son contrat prendre fin à l'issue de la saison et se retrouve courtisé par le Milan AC et le FC Séville.

Florian Thauvin fait énormément parler de lui. Et pour cause, son contrat expire à la fin de la saison et le joueur n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son bail. Ainsi, l’international français a la possibilité de quitter l’OM en janvier prochain, ce qui permettrait au club marseillais de récolter une petite somme d'argent. Mais Florian Thauvin pourrait également mettre fin à son aventure marseillaise à l'issue de la saison comme il l’avait indiqué dans un entretien à L’Equipe en septembre dernier : « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club ». La situation de l’ailier droit n’est pas passé inaperçue et plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés. Comme annoncé par le 10 Sport le 19 octobre dernier, les responsables du Milan AC ont rencontré l’entourage de Thauvin afin d’évoquer un possible transfert. Mais ces derniers jours, la presse italienne a évoqué également un intérêt du FC Séville.

« La vie d’un grand club qui veut jouer la Ligue des champions chaque année n’est pas de perdre ses meilleurs joueurs »