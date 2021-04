Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt bientôt soulagé d’un énorme poids ?

Publié le 20 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il est considéré comme l’un des plus gros flops depuis le début de l’ère McCourt à l’OM, Kevin Strootman pourrait être transféré définitivement au Genoa l’été prochain qui souhaite le conserver.

Récemment interrogé sur son avenir incertain alors qu’il est actuellement prêté sans option d’achat par l’OM au Genoa, Kevin Strootman affichait ses incertitudes : « Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A », indiquait le milieu de terrain néerlandais. Recruté pour 25M€ à l’été 2018, Strootman n’a jamais justifié un tel investissement, d’autant qu’il est l’un des salaires les plus pesant du vestiaire de l’OM. Mais son départ définitif semble être une option pour l’été prochain…

Le Genoa veut garder Strootman