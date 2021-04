Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un très gros coup prend forme avec Strootman !

Publié le 18 avril 2021 à 15h30 par A.M.

Prêté au Genoa cet hiver, Kevin Strootman est toujours dans le flou pour son avenir. Toutefois, plus le temps passe, plus la possibilité de voir le Néerlandais rester en Serie A. Une excellente nouvelle pour l'OM qui ne compte plus sur l'ancien de la Roma et souhaite s'en séparer définitivement afin d'économiser son imposant salaire.

Recruté en 2018 sur une décisions de Rudi Garcia, Kevin Strootman a tout du flop concernant la somme investie, 28M€, et le salaire qui lui est versé et qui en fait le joueur le mieux payé de l'effectif de l'OM. Et après plusieurs échecs, le club phocéen a finalement trouvé une porte de sortie pour l'international néerlandais qui a été prêté au Genoa cet hiver. Et en Serie A, l'ancien Romain semble retrouver ses marques. Ces derniers jours, Jorge Sampaoli assurait qu'il suivait ses performances. « Strootman et Radonjic? Nous regardons tous les joueurs du club pour diagnostiquer le profil des joueurs pour ma vision du jeu. Quand on arrive, certains joueurs peuvent s'adapter à la nouvelle méthode et d'autres non. Oui, nous suivons les joueurs qui sont prêtés », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Strootman vers le départ