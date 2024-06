Mercato - OM : Le clan Conceiçao pousse un coup de gueule !

Hugo Chirossel

Priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Sergio Conceiçao est en plein conflit avec le FC Porto, lui qui n’aurait pas apprécié que son adjoint, Vitor Bruno, puisse lui succéder sur le banc Dragões, ce qu’il aurait vécu comme une trahison. Ce que la femme et le fils du technicien portugais ont dénoncé sur les réseaux sociaux.

Comme indiqué par Le 10 Sport , après avoir vu Paulo Fonseca privilégier l’AC Milan, l’OM a activé la piste menant à Sergio Conceiçao. Ce dernier est désormais la priorité des dirigeants marseillais, qui veulent en faire leur prochain entraîneur. Après y avoir passé sept ans, le technicien portugais est sur le départ du FC Porto, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028.

Conceiçao se sent trahi par son adjoint

Ce qui est dû au changement de présidence, avec l’élection d’André Villas-Boas, qui a remplacé Pinto Da Costa. L’ancien entraîneur de l’OM (2019-2021) veut entamer un nouveau cycle au FC Porto en changeant d’entraîneur. En ce sens, il penserait à Vitor Bruno, adjoint de Sergio Conceiçao depuis 13 ans. Ce que ce dernier n’aurait pas apprécié et il se serait senti trahi en apprenant qu’il pourrait lui succéder sur le banc des Dragões . Un conflit qui retarde son départ et qui force l’OM à s’armer de patience.

« Cela ne vaut pas la peine de tout faire pour arriver au sommet »